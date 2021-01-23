Шипачёв стал лучшим ассистентом московского «Динамо» в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отдал результативную передачу в домашней встрече с рижскими одноклубниками.



Таким образом, российский форвард стал лучшим ассистентом московского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Теперь на его счету 144 передачи. Ранее рекорд принадлежал Константину Горовикову, на его счету 143 результативных паса.

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Напомним, Шипачёв установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Денису Кокареву, в 422 матчах набравшему 196 очков.



За «Динамо» Шипачёв выступает с сезона-2018/2019. За это время нападающий забросил 57 шайб и отдал 143 результативные передачи.