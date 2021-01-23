Кучерявенко: знаю все требования Крикунова и готов к игре в нижних звеньях «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Александр Кучерявенко подвёл итоги встречи с рижскими одноклубниками (5:2).
«Хороший матч. Тяжело входили, но с середины второго периода начали играть в свой хоккей, и хорошо, что довели дело до победы.
Между обменом и дебютом прошёл месяц? Больше психологически было тяжело. Хочется побыстрее влиться в коллектив. Выходить на лёд, помогать команде. А когда вроде и перешёл, но помочь ничем не можешь, чисто психологически тяжело. Но ребята и тренерский штаб поддержали, и в плане хоккея было нормально. Конечно, обсудили, что травму я получил в последнем матче с «Динамо». Посмеялись в команде.
Знаю все требования Крикунова, его подход, его тренировочный процесс, игровой режим, игровые задания и идеи. Безусловно, это помогает, когда знаешь, к кому идёшь и что будет. Так намного легче.
В «Динамо» меня ждёт игра в нижних звеньях? Естественно, готов к этому. Где скажут, там и буду играть. Главное не голы и очки, а результат команды», — передаёт слова Кучерявенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 января 2021
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