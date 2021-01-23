«Коламбус» согласовал двухлетний контракт с Рословичем на $ 3,8 млн
«Коламбус Блю Джекетс» согласовал контракт с нападающим Джеком Рословичем, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение рассчитано на два года. В среднем за год американский форвард будет получать $ 1,9 млн. Общая сумма сделки составит $ 3,8 млн.
Напомним, Рослович перешёл в «Коламбус» в результате сделки с командой НХЛ «Виннипег Джетс». «Блю Джекетс» получили нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022. В «Виннипег» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович.
В прошлом сезоне Рослович принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ, забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.
«Джетс» выбрали американца в первом раунде драфта-2015 под общим 25-м номером.
«Виннипег» обменял Лайне и Рословича в «Коламбус» на Дюбуа и третий драфт-пик
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