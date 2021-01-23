Канадские клубы НХЛ просят изменить срок пребывания игроков на карантине

Семь канадских команд Национальной хоккейной лиги обратились к федеральному правительству с просьбой пересмотреть срок пребывания на карантине, сообщает известный обозреватель и журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что клубы просят заменить 14-дневное пребывание на карантине 7-дневным протоколом с 4 отрицательными результатами, который применялся в тренировочных лагерях НХЛ.



Тем не менее сроков принятия решения нет, поэтому маловероятно, что новичок «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа будет доступен для команды в ближайшие две недели.



Напомним, Дюбуа перешёл в «Виннипег» в результате сделки с командой НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». В «Виннипег» отправились форварды Патрик Лайне и Джек Рослович. «Блю Джекетс» получили нападающего Пьер-Люка Дюбуа и выбор в третьем раунде драфта-2022.

«Виннипег» обменял Лайне и Рословича в «Коламбус» на Дюбуа и третий драфт-пик