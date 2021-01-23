Игорь Никитин рассказал, когда вернётся травмированный Кемпе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии Марио Кемпе после домашней встречи с финским «Йокеритом» (1:3).
«Марио Кемпе травмирован, ближайший месяц пропустит», — приводит слова Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне Кемпе принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 11 шайб и отдав 11 результативных передач при показателе полезности «+15».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки. В составе финской команды шайбы забросили Джордан Шрёдер, Маркус Хянникяйнен и Марко Анттила. Единственный гол со стороны «армейцев» забил Иван Телегин.
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