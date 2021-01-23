Защитник «Коламбуса» Гавриков забросил первую шайбу в сезоне

Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков забросил первую шайбу в сезоне в домашнем матче с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» при счёте 2:1 в пользу команды россиянина.



На последней минуте первого периода хоккеисты «Блю Джекетс» забросили шайбу в зону «молний» и выиграли борьбу за снаряд. Лиам Фуди подхватил шайбу и из правого круга вбрасывания сделал передачу в центр. Гавриков успешно подключился к атаке «Блю Джекетс» и мощным броском пробил вратаря «Тампы» Андрея Василевского, тем самым увеличив преимущество «Коламбуса» до двух шайб.

Видео первого гола Владислава Гаврикова в сезоне можно посмотреть на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

К первому перерыву счёт 3:2 в пользу «Коламбуса».