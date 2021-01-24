«Коламбус» обыграл «Тампу», забросив в ворота Василевского пять шайб
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.
На 5-й минуте Виктор Хедман вывел гостей вперёд. Ник Фолиньо через 17 секунд сравнял счёт. В середине периода Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд. Затем команды обменялись голами. В третьем периоде «Коламбус» забросил ещё две шайбы усилиями Зак Веренски и Эрик Робинсон.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 22:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Стивенс, Волков) – 04:10' (5x5) 1:1 Фолиньо (Аткинсон, Дель Зотто) – 04:27' (5x5) 2:1 Григоренко (Стенлунд, Гербе) – 10:03' (5x5) 3:1 Гавриков (Фуди, Робинсон) – 19:01' (5x5) 3:2 Палат (Пойнт, Хедман) – 19:46' (5x4) 4:2 Веренски (Тексье, Дженнер) – 46:34' (5x5) 5:2 Робинсон (Нэш, Джонс) – 58:12' (en)
В предыдущем матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.
Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флориду Пантерз» также 27 и 29 января.
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