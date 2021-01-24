«Коламбус» обыграл «Тампу», забросив в ворота Василевского пять шайб

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:2.



На 5-й минуте Виктор Хедман вывел гостей вперёд. Ник Фолиньо через 17 секунд сравнял счёт. В середине периода Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд. Затем команды обменялись голами. В третьем периоде «Коламбус» забросил ещё две шайбы усилиями Зак Веренски и Эрик Робинсон.

В предыдущем матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:2. Победитель определился в овертайме.

Следующий матч команды проведут между собой 23 января. Затем «Тампа» на выезде сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 27 и 29 января, а «Коламбус» примет «Флориду Пантерз» также 27 и 29 января.