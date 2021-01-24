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«Бостон» разгромил «Филадельфию», забросив 6 шайб. У Проворова «-1»

«Бостон» разгромил «Филадельфию», забросив 6 шайб. У Проворова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей по дублю оформил Патрис Бержерон и Брэд Маршан и ещё по разу отличились Крэйг Смит и Чарли Койл. Единственную шайбу за «Филадельфию» забил Кевин Хейз. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 33 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бержерон (Ритчи, Крейчи) – 08:09' (5x4)   1:1 Хейз (Ворачек) – 21:14' (5x5)   2:1 Смит (Койл, Лозон) – 22:30' (5x5)   3:1 Койл (Фредерик, Смит) – 37:50' (5x5)   4:1 Маршан (Бержерон, Дебраск) – 44:13' (5x5)   5:1 Маршан (Ритчи, Зборжил) – 47:59' (5x4)   6:1 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 53:33' (5x4)
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