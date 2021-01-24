«Монреаль» обыграл «Ванкувер», Романов – без очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Ник Судзуки, Кори Перри, Брендан Галлахер, Джонатан Друен и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на площадке 19 минут и 35 секунд и не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Кулак, Друен) – 10:54' (5x5) 0:2 Перри (Шьяро, Тоффоли) – 31:42' (5x5) 1:2 Петтерссон (Бенн, Бёзер) – 43:50' (5x5) 2:2 Хёгландер (Шмидт, Хорват) – 46:08' (5x5) 2:3 Галлахер (Татар) – 49:07' (5x5) 2:4 Друен (Андерсон) – 52:44' (5x5) 2:5 Эдмундсон – 57:06' (en)
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