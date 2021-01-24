«Монреаль» обыграл «Ванкувер», Романов – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Ник Судзуки, Кори Перри, Брендан Галлахер, Джонатан Друен и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на площадке 19 минут и 35 секунд и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.