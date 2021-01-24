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Анже Копитар вышел на третье место по матчам в истории «Лос-Анджелеса»

Анже Копитар вышел на третье место по матчам в истории «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходит на стадионе «Энтерпрайз-центр», в ходе третьего периода хозяева впереди — 3:2.

Этот матч стал 1078-м в карьере нападающего «Лос-Анджелеса» Анже Копитара. Словенский форвард вышел на третье место в клубной истории по этому показателю, превзойдя результат Люка Робитайла (1077). Клубный рекорд принадлежит продолжающему играть за «королей» нападающему Дастину Брауну (1188). Второе место занимает Дэйв Тэйлор (1111).

Анже был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте 2005 года в первом раунде под общим 11-м номером. Обладатель Кубка Стэнли в сезонах-2011/2012 и 2013/2014. Является первым словенским хоккеистом, играющим в НХЛ, участвовавшим в Матче звёзд НХЛ, а также обладателем Кубка Стэнли и капитаном клуба.

Копитар стал четвёртым игроком в истории «Лос-Анджелеса», сделавшим 600 голевых передач
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