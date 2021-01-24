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«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Кингз» в матче НХЛ

«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Кингз» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2

В составе победителей отличились Тори Крюг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джейден Шварц. За «Кингз» забивали Адриан Кемпе и Дастин Браун. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв получил 10 минут и 56 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Крюг (Перрон, О'Райлли) – 13:12' (5x4)   1:1 Кемпе (Иафалло, Рой) – 20:57' (5x5)   2:1 Данн (Томас, Хоффман) – 22:53' (5x5)   3:1 Перрон (Томас) – 27:25' (5x5)   3:2 Браун (Копитар, Даути) – 36:29' (5x3)   4:2 Шварц (Шенн, О'Райлли) – 59:58' (en)
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