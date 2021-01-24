«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Кингз» в матче НХЛ
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2
В составе победителей отличились Тори Крюг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джейден Шварц. За «Кингз» забивали Адриан Кемпе и Дастин Браун. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв получил 10 минут и 56 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Крюг (Перрон, О'Райлли) – 13:12' (5x4) 1:1 Кемпе (Иафалло, Рой) – 20:57' (5x5) 2:1 Данн (Томас, Хоффман) – 22:53' (5x5) 3:1 Перрон (Томас) – 27:25' (5x5) 3:2 Браун (Копитар, Даути) – 36:29' (5x3) 4:2 Шварц (Шенн, О'Райлли) – 59:58' (en)
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:45
-
05:38
-
02:59
-
00:42
- 23 января 2021
-
23:57
-
23:16
-
23:07
-
22:55
-
22:41
-
22:12
-
21:47
-
21:28
-
21:16
-
21:00
-
20:58
-
20:31
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:51
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:12
-
18:47
-
18:33
-
18:16
-
17:44
-
16:53
-
16:36
-
15:47
-
15:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам