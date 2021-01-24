«Сент-Луис» с Барбашёвым обыграл «Кингз» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2

В составе победителей отличились Тори Крюг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джейден Шварц. За «Кингз» забивали Адриан Кемпе и Дастин Браун. Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв получил 10 минут и 56 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.