Харт — о поведении после матча: непрофессионально. Прошу прощения у всех, кто это видел

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт извинился за своё поведение после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз (1:6). После завершения матча канадский голкипер пять раз ударил клюшкой о перекладину ворот. Картер наносил удары до тех пор, пока окончательно не сломал свою клюшку.

«Это было похоже на вспышку гнева. Я сожалею об этом. Я не из тех, кто часто теряет контроль над собой, обычно я просто расстраиваюсь. С моей стороны было непрофессионально делать это в конце матча. Так что я прошу прощения у всех, кто это видел», — сказал Харт.

В составе победителей по дублю оформили Патрис Бержерон и Брэд Маршан и ещё по разу отличились Крэйг Смит и Чарли Койл. Единственную шайбу за «Филадельфию» забил Кевин Хейз. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 33 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».