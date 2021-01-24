Перри – второй среди самых возрастных игроков «Монреаля», забивших гол в дебютном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Ник Судзуки, Кори Перри, Брендан Галлахер, Джонатан Друен и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на площадке 19 минут и 35 секунд и не отметился результативными действиями.
Форвард «Монреаля» Перри забросил шайбу в дебютном матче за клуб. Канадец (35 лет 252 дня) стал вторым среди самых возрастных дебютантов в истории «Канадиенс», забросивших шайбу в первом матче за клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит Роберту Лангу, забившему в октябре 2008 года в возрасте 37 лет 296 дней.
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