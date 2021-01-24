«Монреаль» повторил собственный рекорд НХЛ 53-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
«Канадиенс» набрали очки в каждом из шести матчей со старта сезона, одержав четыре победы и дважды уступив за пределами основного времени. При этом все матчи клуб провел в гостях. Это всего второй случай в истории лиги, когда клуб набирал очки в шести гостевых матчах кряду на старте регулярного чемпионата. В 1968 году тот же «Монреаль» начал сезон с пяти побед и одной ничьей в шести матчах, причём все были сыграны на выезде.
В составе победителей голы на счету Ника Судзуки, Кори Перри, Брендана Галлахера, Джонатана Друена и Джоэля Эдмундсона. Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на площадке 19 минут 35 секунд и не набрал очков.
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