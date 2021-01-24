Уилер — об уходе Лайне из «Виннипега»: может быть, надо было общаться ещё плотнее

Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер прокомментировал обмен форварда Патрика Лайне в «Коламбус Блю Джекетс» и рассказал об отношениях с ним.
«Возможно, мне нужно было искать возможности для более тесного контакта, а не отчаиваться. Может быть. Я никогда не срывался на Патти. Ничего подобного даже близко не было. Всегда относился к нему с уважением, опекал его, потому что видел в нём сначала подростка, а затем 20-летнего парня. Может быть, надо было общаться ещё плотнее. Тогда, быть может, мы добились бы лучшего результата.
Мы с ним забросили много важных шайб. Постоянно стремились выводить его на бросок при каждом розыгрыше большинства. Он очень мощный игрок и только начинает раскрываться. У меня останутся только приятные воспоминания о времени, проведенном на льду с Патти, и о том, какого прогресса смогла добиться с ним наша команда», – цитирует Уилера пресс-служба НХЛ.
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