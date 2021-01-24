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Уилер стал третьим действующим игроком НХЛ из США с 500 результативными передачами в лиге

Уилер стал третьим действующим игроком НХЛ из США с 500 результативными передачами в лиге
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу команды Пола Мориса.

Капитан «Виннипега» Блейк Уилер записал на свой счёт ассистентский хет-трик, благодаря которому добрался до отметки в 500 результативных передач за карьеру в лиге. Нападающий стал третьим действующим игроком НХЛ из США с 500 результативными передачами в лиге.

Национальный рекорд в этой номинации среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит Патрику Кейну (635) из «Чикаго Блэкхоукс». Также рубеж в 500 голевых передач покорился защитнику «Миннесоты Уайлд» Райану Сутеру (501).

Ранее капитан «Виннипега» прокомментировал обмен форварда Патрика Лайне в «Коламбус Блю Джекетс» и рассказал об отношениях с ним.

Уилер — об уходе Лайне из «Виннипега»: может быть, надо было общаться ещё плотнее
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