Клод Жюльен прокомментировал исторический старт «Монреаля»

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал выступление команды на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Не буду лукавить, у нас выдалось отличное турне. Начинать с шести матчей на выезде непросто, но мы здорово справились. С каждым матчем мы становились лучше, у нас появлялось всё больше «химии» на льду и вне его. Так что турне однозначно принесло нам много хорошего. Как тренер, счастлив, что мы смогли набрать столько очков в этой короткой поездке», – цитирует Жюльена пресс-служба НХЛ.
«Канадиенс» набрали очки в каждом из шести матчей со старта сезона, одержав четыре победы и дважды уступив за пределами основного времени. При этом все матчи клуб провел в гостях. Это всего второй случай в истории лиги, когда клуб набирал очки в шести гостевых матчах кряду на старте регулярного чемпионата. В 1968 году тот же «Монреаль» начал сезон с пяти побед и одной ничьей в шести матчах, причём все были сыграны на выезде.
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