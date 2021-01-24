Хянникяйнен — о голе в ворота ЦСКА: наконец-то почувствовал себя хоккеистом
Нападающий «Йокерита» Маркус Хянникяйнен дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1). В этой встрече финский форвард забросил первую шайбу за карьеру в лиге.
«Чувствую себя все лучше и лучше, было тяжело возвращаться после десятимесячного простоя, наконец-то почувствовал себя хоккеистом. Вернуться в «Йокерит» — особенное чувство, здесь я провёл 15 лет. Приятно забросить первую шайбу за долгое время», – цитирует Хянникяйнена пресс-служба КХЛ.
27-летний финн вернулся в «Йокерит» в середине декабря, проведя пять лет в системе «Коламбус Блю Джекетс». В ходе прошлого сезона Хянникяйнен был обменян в «Аризону Койотс», но в итоге не провёл за «койотов» ни одного матча в НХЛ.
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