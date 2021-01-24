Купер — о 2:5: «Тампа» совершала чудовищные потери, никто толком не отдавался игре

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5).

«Такой плохой игры у нас еще не было. Так плохо мы не играли с момента первой паузы. В наших действиях совсем не было синхронности. Никто толком не отдавался игре. Мы совершали чудовищные потери, чем не отличались во время плей-офф», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

На пятой минуте первого периода Виктор Хедман вывел гостей вперёд. Ник Фолиньо через 17 секунд сравнял счёт. В середине стартового отрезка периода Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд. Затем команды обменялись голами. В третьем периоде «Коламбус» забросил ещё две шайбы усилиями Зак Веренски и Эрик Робинсон.