Купер — о 2:5: «Тампа» совершала чудовищные потери, никто толком не отдавался игре
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:5).
«Такой плохой игры у нас еще не было. Так плохо мы не играли с момента первой паузы. В наших действиях совсем не было синхронности. Никто толком не отдавался игре. Мы совершали чудовищные потери, чем не отличались во время плей-офф», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.
На пятой минуте первого периода Виктор Хедман вывел гостей вперёд. Ник Фолиньо через 17 секунд сравнял счёт. В середине стартового отрезка периода Михаил Григоренко вывел хозяев вперёд. Затем команды обменялись голами. В третьем периоде «Коламбус» забросил ещё две шайбы усилиями Зак Веренски и Эрик Робинсон.
Русский форвард забил в НХЛ спустя 4 года. С гола Григоренко у «Тампы» начались проблемы
И «молнии» их так и не решили. Василевский пропустил четырежды от «Коламбуса», а победную шайбу забросил защитник Гавриков.
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