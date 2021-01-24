Торторелла: Лайне – выдающийся снайпер. Очень хорошая сделка для «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал приобретение командой крайнего форварда Патрика Лайне в результате сделки по обмену центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег Джетс».

«Это выдающийся снайпер. У нашей команды были проблемы с результативностью. Так что в нашей ситуации это действительно очень хорошая сделка», — цитирует Тортореллу пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Статистика Патрика Лайне в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Срок контракта 22-летнего финского игрока с кэпхитом $ 6,75 млн истекает по завершении сезона-2020/2021. Летом финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. На данный момент Патрик находится в списке травмированных из-за проблем с плечом.