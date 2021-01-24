Торторелла: Лайне – выдающийся снайпер. Очень хорошая сделка для «Коламбуса»
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал приобретение командой крайнего форварда Патрика Лайне в результате сделки по обмену центрального нападающего Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег Джетс».
«Это выдающийся снайпер. У нашей команды были проблемы с результативностью. Так что в нашей ситуации это действительно очень хорошая сделка», — цитирует Тортореллу пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Статистика Патрика Лайне в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Срок контракта 22-летнего финского игрока с кэпхитом $ 6,75 млн истекает по завершении сезона-2020/2021. Летом финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. На данный момент Патрик находится в списке травмированных из-за проблем с плечом.
Лайне и Дюбуа заставили свои клубы провернуть громкий трейд в НХЛ. Все подробности сделки
«Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» провернули мощный обмен. Его участниками стали второй и третий номера одного и того же драфта.
Рекомендуем вам
- 24 января 2021
-
14:15
-
13:44
-
13:21
-
13:04
-
12:45
-
12:27
-
11:59
-
11:27
-
11:09
-
10:50
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:05
-
08:00
-
07:35
-
07:22
-
06:56
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:45
-
05:38
-
02:59
-
00:42
- 23 января 2021
-
23:57
-
23:16
-
23:07
-
22:55
-
22:41
-
22:12
-
21:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам