Николишин: команда Капризова — середнячок. Там проще проявлять себя в начале карьеры в НХЛ

Бывший форвард сборной России Андрей Николишин высказался об игре нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в дебютных матчах НХЛ.
«Капризов — уже давно сложившийся игрок, он доказал свой уровень на мировой арене начиная с молодежного чемпионата мира и заканчивая Олимпиадой и КХЛ. Кирилл до нынешнего года поиграл на всех уровнях, кроме НХЛ. Заокеанская карьера — новый этап. Но Капризов туда приехал сложившимся игроком, лидером клуба и национальной сборной. И его успешное выступление в первых матчах за «Миннесоту» не удивило, а только лишний раз подтвердило уровень этого игрока и порадовало. Молодец, что переехал в сильнейшую лигу мира и теперь показывает там свою профпригодность.
Естественно, будет трудно пройти без спадов весь сезон, это никому не удаётся. Будут и хорошие матчи, и не совсем удачные. Тем не менее на этом уровне Капризов не опустится ниже той планки, которая у него есть. Плюс команда у него — не обладатель Кубка Стэнли, а середнячок. И там обычно немного проще себя проявлять и доказывать свой уровень, когда начинаешь карьеру в НХЛ», – приводят слова Николишина «Известия».
- 24 января 2021
-
14:15
-
13:44
-
13:21
-
13:04
-
12:45
-
12:27
-
11:59
-
11:27
-
11:09
-
10:50
-
10:31
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:05
-
08:00
-
07:35
-
07:22
-
06:56
-
06:37
-
06:32
-
06:17
-
05:45
-
05:38
-
02:59
-
00:42
- 23 января 2021
-
23:57
-
23:16
-
23:07
-
22:55
-
22:41
-
22:12
-
21:47