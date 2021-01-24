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Николишин: команда Капризова — середнячок. Там проще проявлять себя в начале карьеры в НХЛ

Николишин: команда Капризова — середнячок. Там проще проявлять себя в начале карьеры в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Бывший форвард сборной России Андрей Николишин высказался об игре нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в дебютных матчах НХЛ.

«Капризов — уже давно сложившийся игрок, он доказал свой уровень на мировой арене начиная с молодежного чемпионата мира и заканчивая Олимпиадой и КХЛ. Кирилл до нынешнего года поиграл на всех уровнях, кроме НХЛ. Заокеанская карьера — новый этап. Но Капризов туда приехал сложившимся игроком, лидером клуба и национальной сборной. И его успешное выступление в первых матчах за «Миннесоту» не удивило, а только лишний раз подтвердило уровень этого игрока и порадовало. Молодец, что переехал в сильнейшую лигу мира и теперь показывает там свою профпригодность.

Естественно, будет трудно пройти без спадов весь сезон, это никому не удаётся. Будут и хорошие матчи, и не совсем удачные. Тем не менее на этом уровне Капризов не опустится ниже той планки, которая у него есть. Плюс команда у него — не обладатель Кубка Стэнли, а середнячок. И там обычно немного проще себя проявлять и доказывать свой уровень, когда начинаешь карьеру в НХЛ», – приводят слова Николишина «Известия».

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