Клубы НХЛ хотят создать специальный турнир для молодых игроков перед драфтом-2021

Обозреватель Spotsnet Крис Джонстон поделился информацией, что в НХЛ могут организовать специальный турнир для молодых хоккеистов, чтобы заокеанские скауты смогли оценить своих «проспектов» перед драфтом новичков. Напомним, что изначально драфт назначен на 23-24 июля 2021 года.
«Молодые игроки, которые подходят к драфту новичков НХЛ в 2021 году будут плохо изучены. Из-за пандемии многие из них уже давно нигде не играют. Клубы лиги ищут идеи, что делать с этими хоккеистами, как их оценить. Одна из идей, которая обсуждалась — это создание специального турнира, некоей серии матчей, в которой молодёжь могла бы принять участие весной. Понятно, что эти игры будут смотреть скауты и генменеджеры, но самое главное — это привлечь внимание самих игроков, для которых был тяжёлый год», — отметил Джонстон.
Кроме этого, обсуждается вариант перенести драфт новичков с июля 2021 года на декабрь или январь 2022. Ещё одним вариантом является разделение драфта для игроков разных годов рождения: сначала будет выбор игроков, родившихся в конце 2002 и в 2003 году, а позже будут выбраны те, кто родился в 2004 году.
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