Константин Барулин дебютировал за «Динамо» из Пардубице и пропустил шайбу от Якуба Клепиша

Российский голкипер Константин Барулин и белорусский нападающий Андрей Костицын дебютировали за «Динамо» из Пардубице в матче чемпионата Чехии с «Комета Брно» (идёт второй период, счёт — 2:2).
За два неполных периода 36-летний Барулин пропустил две шайбы, отразив 23 броска. Первую шайбу россиянин пропустил от двукратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона мира Якуба Клепиша. Костицын поучаствовал в каждом голе «Динамо», отдав две результативные передачи.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Комета Брно».
В нынешнем сезоне Барулин в составе «Нефтехимика» принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, пропуская в среднем за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.
35-летний Костицын также начинал сезон в нижнекамском «Нефтехимике». Белорусский хоккеист принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.
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