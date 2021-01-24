Константин Барулин дебютировал за «Динамо» из Пардубице и пропустил шайбу от Якуба Клепиша

Российский голкипер Константин Барулин и белорусский нападающий Андрей Костицын дебютировали за «Динамо» из Пардубице в матче чемпионата Чехии с «Комета Брно» (идёт второй период, счёт — 2:2).

За два неполных периода 36-летний Барулин пропустил две шайбы, отразив 23 броска. Первую шайбу россиянин пропустил от двукратного обладателя Кубка Гагарина и чемпиона мира Якуба Клепиша. Костицын поучаствовал в каждом голе «Динамо», отдав две результативные передачи.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Комета Брно».

В нынешнем сезоне Барулин в составе «Нефтехимика» принял участие в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав всего две победы, пропуская в среднем за матч 3,77 шайбы и отражая 88,7% бросков.

35-летний Костицын также начинал сезон в нижнекамском «Нефтехимике». Белорусский хоккеист принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.