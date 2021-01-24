Сергей Гимаев — младший объявил о завершении карьеры

Защитник Сергей Гимаев — младший объявил о завершении спортивной карьеры.

«Могу сказать, что я уже официально завершил игровую карьеру. Сейчас я открыт для предложений и хотел бы работать в каком-нибудь из клубов КХЛ. Мне нравится моя новая работа на ТВ, но я хотел бы действовать, расти и развиваться внутри одной из команд. Комментировать, конечно, здорово — ты остаёшься в хоккейной варке, но тем не менее мне хочется развиваться самому и пробовать не просто говорить, а что-то делать. Я открыт для предложений, но пока продолжаю комментировать и делать то, что мне нравится. Рассмотрел бы вариант работы и тренером, и менеджером, но менеджерская деятельность мне всё-таки ближе», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.

Напомним, Сергей Гимаев, сын известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева, в этом сезоне выступал за «Куньлунь Ред Стар». Последний матч в Континентальной хоккейной лиге провёл 9 октября 2020 года. Всего в КХЛ 36-летний хоккеист провёл 600 матчей и набрал 59 (15+44) очков.