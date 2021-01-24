Перри — о дебюте за «Монреаль»: я играл с хорошими партнёрами, они упростили мне задачу

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал свой дебют за канадский клуб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

«Первые несколько смен получились очень быстрыми, но у меня получилось поймать ритм. Всё-таки ранее я провёл в этой лиге несколько встреч, так что ощущения ко мне вернулись. В целом я чувствовал себя хорошо, руки были в порядке. Кроме того, сегодня я играл с хорошими партнёрами, которые упростили мне задачу», – приводит слова Перри пресс-служба НХЛ.

Форвард «Монреаля» Перри забросил шайбу в дебютном матче за клуб. Канадец (35 лет 252 дня) стал вторым среди самых возрастных дебютантов в истории «Канадиенс», забросивших шайбу в первом матче за клуб. Рекорд в этой номинации принадлежит Роберту Лангу, забившему в октябре 2008 года в возрасте 37 лет 296 дней.