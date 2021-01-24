Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг

Бывший нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джордж Армстронг скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Мэйпл Лифс» с 1949 по 1971 год.

Армстронг был одним из первых профессиональных игроков коренного происхождения. Он провёл в «Торонто» 21 сезон и был капитаном команды на протяжении 12 лет. Вместе с клубом он выиграл четыре Кубка Стэнли (1962, 1963, 1964, 1967).

Форвард семь раз участвовал в Матче звёзд. В 1188 матчах за всю карьеру он забросил 296 шайб и сделал 417 результативных передач. Армстронг был включён в Зал хоккейной славы в 1975 году. По окончании карьеры он работал тренером, скаутом и помощником генерального менеджера в «Торонто».