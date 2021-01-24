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Степан: готов взять на себя вину за поражение в матче с «Виннипегом»

Степан: готов взять на себя вину за поражение в матче с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дерек Степан прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).

«Мы показывали хороший хоккей на протяжении 40 минут, но потом поплыли. Я, как ветеран, должен был оказать положительное влияние на команду, а вместо этого получил глупое удаление. Готов взять на себя вину за поражение», — приводит слова Степана пресс-служба НХЛ.

В составе хозяев отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (дубль), Пол Штястны и Марк Шайфли, поразивший пустые ворота. Одну из шайб за «Оттаву» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это первый гол Дадонова за канадский клуб. Также в составе «сенаторов» по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Пол.

Первый гол Дадонова за «Оттаву» не спас «Сенаторз» от поражения в матче с «Виннипегом»
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