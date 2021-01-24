Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Армстронга

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн отреагировал на смерть четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Джорджа Армстронга.

«Семья Национальной хоккейной лиги опечалена, узнав о кончине Джорджа Армстронга. На протяжении 70 лет он представлял свой любимый клуб «Торонто Мэйпл Лифс» и всю НХЛ с классом и отличием как игрок, тренер, руководитель и посол. Скромный человек и уважаемый лидер, Армстронг был капитаном «Мэйпл Лифс» в течение 12 сезонов, включая три подряд Кубка Стэнли в 1962, 1963 и 1964 годах и ошеломляющий титул 1967 года. Именно он забил последний гол эры «Оригинальной шестёрки», отличившись в шестой игре финальной серии 1967 года.

Введённый в Зал хоккейной славы в 1975 году Армстронг имел страсть к игре, которую можно было сравнить только с его энтузиазмом к общению с болельщиками в его городе и провинции. Наша игра будет очень по нему скучать. НХЛ выражает глубочайшие соболезнования жене Джорджа Бетти, их детям, внукам и всей семье Армстронга», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.