Б. Ткачук: сезон короткий, важна каждая игра. «Оттаве» нужно делать выводы из ошибок
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:6).
«Сезон короткий, поэтому важна каждая игра. К сожалению, у нас в третьем периоде кончился газ, и мы в третий раз им проиграли. Но нам нужно делать выводы как из наших ошибок, так и из того, что у нас получилось хорошо», – приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ.
В составе хозяев отличились Николай Элерс, Кайл Коннор, Эндрю Копп (дубль), Пол Штястны и Марк Шайфли, поразивший пустые ворота. Одну из шайб за «Оттаву» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Это первый гол Дадонова за канадский клуб. Также в составе «сенаторов» по шайбе забросили Брэди Ткачук и Ник Пол.
Первый гол Дадонова за «Оттаву» не спас «Сенаторз» от поражения в матче с «Виннипегом»
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