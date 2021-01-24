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«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует пресс-служба омского клуба в «Твиттере». В ходе выезда «ястребы» сразятся с финским «Йокеритом» (25 января), рижским «Динамо» (27 января)» и ярославским «Локомотивом» (29 января).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Вратари: Шимон Грубец, Игорь Бобков и Георгий Дубровский.

Защитники: Алексей Береглазов, Максим Гончаров, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Семён Чистяков, Максим Чудинов и Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Рид Буше, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Илья Ковальчук, Никита Комаров, Корбан Найт, Клим Костин, Алексей Потапов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Наиль Якупов.

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