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Хет-трик Зутера помог «Чикаго» разгромить «Детройт»

Хет-трик Зутера помог «Чикаго» разгромить «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Джереми Коллитона.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Блэкхоукс» Пиус Зутер, который забросил три шайбы. По два очка в составе победителей набрали Коннор Мёрфи (1+1), Маттиас Янмарк (1+1) и Патрик Кейн (0+2). Голкипер хозяев Кевин Ланкинен отразил 25 бросков. У «Детройта» дубль оформил Тайлер Бертуцци.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» в гостях встретится с «Даллас Старз», а «Чикаго» в Нэшвилле — с «Предаторз». Обе встречи состоятся 27 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зутер (де Хаан, Кейн) – 04:42' (5x5)   2:0 Зутер (Янмарк, Кубалик) – 09:44' (5x4)   2:1 Бертуцци (Ларкин, Гронек) – 20:41' (5x4)   3:1 Мёрфи – 37:18' (5x5)   4:1 Янмарк (Кейн, Мёрфи) – 40:58' (5x5)   4:2 Бертуцци (Гронек, Райан) – 51:39' (5x4)   5:2 Зутер (Дебринкэт, Кит) – 52:28' (5x5)   6:2 Курашев – 55:55' (5x5)
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