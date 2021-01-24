Хет-трик Зутера помог «Чикаго» разгромить «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) в пользу подопечных Джереми Коллитона.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Блэкхоукс» Пиус Зутер, который забросил три шайбы. По два очка в составе победителей набрали Коннор Мёрфи (1+1), Маттиас Янмарк (1+1) и Патрик Кейн (0+2). Голкипер хозяев Кевин Ланкинен отразил 25 бросков. У «Детройта» дубль оформил Тайлер Бертуцци.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» в гостях встретится с «Даллас Старз», а «Чикаго» в Нэшвилле — с «Предаторз». Обе встречи состоятся 27 января.