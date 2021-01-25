Кирилл Капризов отдал 5-ю голевую передачу за «Миннесоту» в НХЛ
В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередная встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.
Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте встречи канадским форвардом «Миннесоты» Заком Паризе после передачи с неудобной руки с фланга от 23-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, в изящной манере обыгравшего защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона.
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Для Кирилла Капризова это результативное действие стало уже 6-м в НХЛ – на его счету 5 голевых передач и 1 заброшенная шайба в 5 встречах при коэффициенте полезности «+3».
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