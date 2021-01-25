Гурьянов отличился за «Даллас» во второй игре кряду, забросив шайбу в ворота «Нэшвилла»

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». После 1-го периода в счёте ведут хозяева – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, когда численное преимущество «Далласа» в формате 5 на 4 реализовал 23-летний российский форвард Денис Гурьянов и открыл счёт в матче. Результативные передачи на счету Джо Павелски и Роопе Хинтца.

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Напомним, что в прошлой встрече между этими же командами, которая состоялась 23 января, в субботу ночью, Гурьянов также отметился заброшенной шайбой, а его соотечественник Александр Радулов набрал 3 (2+1) очка.

В прошлом сезоне Денис Гурьянов принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата за «Даллас», в которых набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5».