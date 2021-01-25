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«Колорадо» уступил «Анахайму», у Ничушкина «-1»

«Колорадо» уступил «Анахайму», у Ничушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Якоб Сильверберг, Рикард Ракелль и Хампус Линдхольм.

У «Колорадо» гол на свой счёт записал Микко Рантанен. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин за 11.26 на льду заработал показатель полезности «-1».

Свои следующие матчи «Анахайм» на выезде проведёт с «Аризона Койотс» 27 и 29 января, а «Колорадо» дома примет «Сан-Хосе Шаркс» также 27 и 29 января.

Ранее в рамках игрового дня «Нью-Джерси Дэвилз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:0, а «Питтсбург Пингвинз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), несмотря на результативную передачу Артемия Панарина.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сильверберг (Хенрик) – 00:58' (5x5)   2:0 Ракелль (Гецлаф, Ларссон) – 29:05' (5x5)   2:1 Рантанен (Маккиннон) – 54:46' (5x5)   3:1 Линдхольм (Рауни, Грант) – 58:20' (en)
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