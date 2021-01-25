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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Карл Грундстрём, Габриэль Виларди, Анже Копитар, Мики Андерсон и Дрю Даути.

У «Сент-Луиса» голы на свой счёт записали Брейден Шенн (2) и Райан О'Райлли. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв за 10.20 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «0».

Свои следующие матчи «Сент-Луис» на выезде проведёт с «Вегас Голден Найтс» 27 и 29 января, а «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд» также на выезде 27 и 29 января.

Ранее в очередном матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5, несмотря на результативную передачу Кирилла Капризова.