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«Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Иафалло, Карл Грундстрём, Габриэль Виларди, Анже Копитар, Мики Андерсон и Дрю Даути.

У «Сент-Луиса» голы на свой счёт записали Брейден Шенн (2) и Райан О'Райлли. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв за 10.20 на площадке результативными действиями не отметился и имеет показатель полезности «0».

Свои следующие матчи «Сент-Луис» на выезде проведёт с «Вегас Голден Найтс» 27 и 29 января, а «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Миннесотой Уайлд» также на выезде 27 и 29 января.

Ранее в очередном матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5, несмотря на результативную передачу Кирилла Капризова.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 6
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Шенн (Кайру, Шварц) – 14:26' (5x5)   1:1 Иафалло (Кемпе, Копитар) – 18:13' (5x4)   1:2 Грундстрём (Мур) – 18:36' (5x5)   1:3 Виларди (Браун) – 26:25' (5x5)   1:4 Копитар (Кемпе, Клаг) – 28:22' (5x5)   1:5 Андерсон (Копитар, Рой) – 37:18' (5x5)   2:5 Шенн (Парэйко, Перрон) – 46:01' (5x5)   3:5 О'Райлли (Кайру) – 46:49' (5x5)   3:6 Даути – 59:43' (en)
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