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Игрок «Сан-Хосе» Бёрнс забил «Миннесоте», находясь в окружении пятерых соперников

Игрок «Сан-Хосе» Бёрнс забил «Миннесоте», находясь в окружении пятерых соперников
Хоккей / НХЛ 0
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В матче с «Миннесотой Уайлд» защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс забил гол в ситуации, когда его действия контролировала вся пятёрка соперников.

Игрок «изумрудных» прошёл на пятак и броском с неудобной руки вывел свою команду вперёд.

В результате «Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» со счётом 5:3. В составе победителей также заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор и Мэттью Ньето. Российский защитник Николай Кныжов за 10.17 на льду результативными действиями не отметился.

У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.

Капризов, набрав 6-й балл за результативность в 6-м матче в НХЛ, стал первым новичком в истории франшизы, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за отрезок в 6 матчей.

«Миннесота» проиграла «Сан-Хосе», у Капризова голевая передача
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