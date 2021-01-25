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Шайба Драйзайтля за секунду до конца встречи принесла «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

Шайба Драйзайтля за секунду до конца встречи принесла «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 05:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лаури (Перро, Эпплтон) – 10:41' (5x5)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Пульюярви) – 20:21' (5x5)   1:2 Туррис (Кассиан, Нил) – 34:18' (5x5)   2:2 Элерс (Штястны, Копп) – 53:54' (5x5)   3:2 Уилер (Шайфли, Моррисси) – 55:07' (5x4)   3:3 Ямамото (Макдэвид, Драйзайтль) – 56:55' (5x5)   3:4 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 59:59' (5x5)

На 11-й минуте Адам Лаури вывел хозяев вперёд. В начале второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс сравнял счёт, а Кайл Туррис в конце игрового отрезка вывел «Эдмонтон» вперёд. На 54-й минуте Николай Элерс восстановил равенство, а на 56-й «Виннипег» забросил ещё раз усилиями Блейка Уилера. Спустя минуту и 48 секунд Кайлер Ямамото сравнял счёт. Победную шайбу «Эдмонтон» забросил за секунду до окончания третьего периода. Гол на свой счёт записал немецкий форвард Леон Драйзайтль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Свой следующий матч «Виннипег» и «Эдмонтон» вновь встретятся друг с другом. Встреча запланирована на 27 января, начало — в 4:00 мск. Затем «Виннипег» 31 января сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 29 и 31 января сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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