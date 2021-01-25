Шайба Драйзайтля за секунду до конца встречи принесла «Эдмонтону» победу над «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:4.

На 11-й минуте Адам Лаури вывел хозяев вперёд. В начале второго периода Райан Ньюджент-Хопкинс сравнял счёт, а Кайл Туррис в конце игрового отрезка вывел «Эдмонтон» вперёд. На 54-й минуте Николай Элерс восстановил равенство, а на 56-й «Виннипег» забросил ещё раз усилиями Блейка Уилера. Спустя минуту и 48 секунд Кайлер Ямамото сравнял счёт. Победную шайбу «Эдмонтон» забросил за секунду до окончания третьего периода. Гол на свой счёт записал немецкий форвард Леон Драйзайтль.

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Свой следующий матч «Виннипег» и «Эдмонтон» вновь встретятся друг с другом. Встреча запланирована на 27 января, начало — в 4:00 мск. Затем «Виннипег» 31 января сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Эдмонтон» 29 и 31 января сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».