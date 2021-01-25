Бёрнс — о голе в ворота «Миннесоты»: кажется, больше никто не увидел, что я забил

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал гол, который забил в матче с «Миннесотой Уайлд». Хоккеист забросил шайбу в ситуации, когда его действия контролировала вся пятёрка соперников.



«Гертл выиграл вбрасывание. Соперник блокирует так много бросков, в этот раз тоже заблокировал. К счастью, шайба вернулась ко мне. Потом не знаю, что произошло, я отключился. Помню, что двинулся на ворота и попытался бросить с неудобной. Странно было, кажется, я был единственным, кто заорал, больше никто не увидел, что я забил. Приятно было забросить шайбу в концовке. Пока что это была наша лучшая встреча», — сказал Бёрнс.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5.

Игрок «Сан-Хосе» Бёрнс забил «Миннесоте», находясь в окружении пятерых соперников