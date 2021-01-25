Донато — о шайбе Бёрнса: это было отвратительно

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Райан Донато прокомментировал шайбу одноклубника Брента Бёрнса, который забил в матче с «Миннесотой Уайлд». Хоккеист забросил шайбу, находясь в окружении всей пятёрки соперников.
«Это было отвратительно, не могу подобрать слово получше. Мастерская игра от парня, который умеет забивать. Невероятно, что он сделал это в концовке игры», — сказал Донато.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5. В составе победителей также заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор и Мэттью Ньето. У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.
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