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Донато — о шайбе Бёрнса: это было отвратительно

Донато — о шайбе Бёрнса: это было отвратительно
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Райан Донато прокомментировал шайбу одноклубника Брента Бёрнса, который забил в матче с «Миннесотой Уайлд». Хоккеист забросил шайбу, находясь в окружении всей пятёрки соперников.

«Это было отвратительно, не могу подобрать слово получше. Мастерская игра от парня, который умеет забивать. Невероятно, что он сделал это в концовке игры», — сказал Донато.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:5. В составе победителей также заброшенными шайбами отметились Райан Донато, Эвандер Кейн, Ноа Грегор и Мэттью Ньето. У «Миннесоты» голы на свой счёт записали Зак Паризе, Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов оформил результативную передачу.

Игрок «Сан-Хосе» Бёрнс забил «Миннесоте», находясь в окружении пятерых соперников
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