В матче с «Рейнджерс» у Малкина — третье худшее время на льду в карьере

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в очередной матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл на льду 14.56.



Это время стало третьим худшим результатом в карьере форварда без учёта встреч, в которых он получал травму. 7 ноября 2018 года Малкин сыграл 13.45 в матче с «Вашингтон Кэпиталз». 19 декабря 2019 года с «Кэпс» он провёл на льду 14.29.



В прошлом сезоне Малкин сыграл меньше только один раз — в матче с «Коламбус Блю Джекетс». В той встрече он получил травму.



Кроме того, россиянин выиграл всего три вбрасывания из 11. Таким образом, он выиграл всего 27% вбрасываний.



В матче с «Нью-Йорком» Малкин заработал показатель полезности «-2».



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.

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