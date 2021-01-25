В матче с «Рейнджерс» у Малкина — третье худшее время на льду в карьере

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в очередной матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл на льду 14.56.
Это время стало третьим худшим результатом в карьере форварда без учёта встреч, в которых он получал травму. 7 ноября 2018 года Малкин сыграл 13.45 в матче с «Вашингтон Кэпиталз». 19 декабря 2019 года с «Кэпс» он провёл на льду 14.29.
В прошлом сезоне Малкин сыграл меньше только один раз — в матче с «Коламбус Блю Джекетс». В той встрече он получил травму.
Кроме того, россиянин выиграл всего три вбрасывания из 11. Таким образом, он выиграл всего 27% вбрасываний.
В матче с «Нью-Йорком» Малкин заработал показатель полезности «-2».
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.
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