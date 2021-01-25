Сорокин: трудно, когда начинаешь каждую встречу с 0:1 или 0:2

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал своё выступление в этом сезоне после матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Накануне «островитяне» потерпели поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 0:2. Сорокин отразил 22 из 24 бросков.
«Всё дело в опыте. Это лишь моя вторая встреча в НХЛ. Здесь другие скорости, другой уровень. Верю, что я буду продолжать работать и становиться лучше. Вратарь — очень важная позиция в матче. Вы должны давать шансы своим партнёрам по команде в каждом матче, каждый раз. Трудно, когда начинаешь каждую встречу с 0:1 или 0:2. Мы работаем», — приводит слова Сорокина пресс-служба НХЛ.
Напомним, Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» минувшим летом. В нынешнем сезоне российский голкипер принял участие в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ. В обоих матчах «островитяне» потерпели сухое поражение. В первой встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» Сорокин пропустил пять шайб, отбив 27 из 32 бросков. Во второй — две шайбы.
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