Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн — о поражении от «Питтсбурга»: уверен, что Шестёркин расстроен

Куинн — о поражении от «Питтсбурга»: уверен, что Шестёркин расстроен
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги встречи с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

«Да, мы должны находить возможности, чтобы одерживать победы. Обсуждали в раздевалке те хорошие вещи, что мы делали, и те шансы, которые были у нас в третьем периоде. Но мы должны выигрывать хоккейные матчи. Мы должны найти способ побеждать. Причём этот вопрос надо решить срочно. И нужно знать, кто опасен. Конечно, мы сейчас разочарованы. Выйти на матч, показать хороший хоккей и уйти с одним очком — это разочарование.

Наши ветераны знают, что должны быть лучше. Мы с ними об этом постоянно говорим. Хорошая новость в том, что это элитные игроки НХЛ, сильные мастера. Ещё хорошая новость в том, что молодые ребята развиваются, играют в интересный хоккей против сильных соперников. Повторю, что мы сейчас испытываем разочарование. Мы играли хорошо, и есть чувство, что мы заслуживаем большего. Но пока рано делать выводы. Думаю, мы через эту неприятную полосу должны пройти с честью.

Третий же период был тяжёлым, потому что они имели не так много моментов. Когда „Питтсбург“ забивал второй гол, то там был рикошет. А третья шайба — там закрывали обзор нашему вратарю. Но я уверен, наш голкипер хотел бы взять ту шайбу. Речь идёт об элитном вратаре. Я ещё не разговаривал с Шестёркиным и не изучал эпизоды, но уверен, что он расстроен», — приводит слова Куинна пресс-служба НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Питтсбургу», несмотря на голевую передачу Панарина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021