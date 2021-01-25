Куинн — о поражении от «Питтсбурга»: уверен, что Шестёркин расстроен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн подвёл итоги встречи с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).



«Да, мы должны находить возможности, чтобы одерживать победы. Обсуждали в раздевалке те хорошие вещи, что мы делали, и те шансы, которые были у нас в третьем периоде. Но мы должны выигрывать хоккейные матчи. Мы должны найти способ побеждать. Причём этот вопрос надо решить срочно. И нужно знать, кто опасен. Конечно, мы сейчас разочарованы. Выйти на матч, показать хороший хоккей и уйти с одним очком — это разочарование.



Наши ветераны знают, что должны быть лучше. Мы с ними об этом постоянно говорим. Хорошая новость в том, что это элитные игроки НХЛ, сильные мастера. Ещё хорошая новость в том, что молодые ребята развиваются, играют в интересный хоккей против сильных соперников. Повторю, что мы сейчас испытываем разочарование. Мы играли хорошо, и есть чувство, что мы заслуживаем большего. Но пока рано делать выводы. Думаю, мы через эту неприятную полосу должны пройти с честью.



Третий же период был тяжёлым, потому что они имели не так много моментов. Когда „Питтсбург“ забивал второй гол, то там был рикошет. А третья шайба — там закрывали обзор нашему вратарю. Но я уверен, наш голкипер хотел бы взять ту шайбу. Речь идёт об элитном вратаре. Я ещё не разговаривал с Шестёркиным и не изучал эпизоды, но уверен, что он расстроен», — приводит слова Куинна пресс-служба НХЛ.

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