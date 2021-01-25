Труба: разве «Рейнджерс» играет в ужасный хоккей?
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).
«Мы все умеем соревноваться. И мы не жалеем себя. Мы должны одерживать больше побед. В этом вся суть. Разве мы играем в ужасный хоккей? Нет. Но мы делаем слишком много ошибок, и они стоят нам победы в матчах», — приводит слова Трубы пресс-служба НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2. У «Рейнджерс» голы на свой счёт записали Колин Блэквелл и Райан Строум. Труба отдал результативную передачу. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель.
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