Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка снова первый, Знарок падает вместе со «Спартаком»

Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка снова первый, Знарок падает вместе со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.

Турнирная таблица КХЛ.

1 (3). Андрей Скабелка («Локомотив»)

2 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

3 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (11). Илья Воробьёв («Металлург»)

5 (7). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

6 (4). Валерий Брагин (СКА)

7 (8). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

8 (10). Юрий Михайлис («Барыс»)

9 (12). Боб Хартли («Авангард»)

10 (5). Владимир Крикунов («Динамо» М)

11 (13). Дэвид Немировски («Торпедо»)

12 (15). Билл Питерс («Автомобилист»)

13 (9). Андрей Разин («Северсталь»)

14 (14). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

15 (17). Михаил Кравец («Витязь»)

16 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

17 (6). Олег Знарок («Спартак»)

18 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

19 (19). Сергей Светлов («Амур»)

20 (18). Николай Заварухин («Сибирь»)

21 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

22 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)

23 (20). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021