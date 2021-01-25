Рейтинг тренеров КХЛ: Скабелка снова первый, Знарок падает вместе со «Спартаком»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.

Турнирная таблица КХЛ.

1 (3). Андрей Скабелка («Локомотив»)



2 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)



3 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)



4 (11). Илья Воробьёв («Металлург»)



5 (7). Томи Лямся («Салават Юлаев»)



6 (4). Валерий Брагин (СКА)



7 (8). Анвар Гатиятулин («Трактор»)



8 (10). Юрий Михайлис («Барыс»)



9 (12). Боб Хартли («Авангард»)



10 (5). Владимир Крикунов («Динамо» М)



11 (13). Дэвид Немировски («Торпедо»)



12 (15). Билл Питерс («Автомобилист»)



13 (9). Андрей Разин («Северсталь»)



14 (14). Лаури Марьямяки («Йокерит»)



15 (17). Михаил Кравец («Витязь»)



16 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)



17 (6). Олег Знарок («Спартак»)



18 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)



19 (19). Сергей Светлов («Амур»)



20 (18). Николай Заварухин («Сибирь»)



21 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)



22 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)



23 (20). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).