Iltalehti: Уилер и Шайфли хотели избавиться от Лайне, в раздевалке «Джетс» есть гнилое

Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен поделился информацией о том, что с бывшим форвардом «Виннипег Джетс» Патриком Лайне плохо обращались одноклубники.
«С Патриком Лайне, который был любимцем болельщиков «Джетс», грубо обращались в раздевалке, от него хотели избавиться. Марк Шайфли и Блейк Уилер были частично виноваты в том, что Лайне захотел покинуть «Виннипег».
Уилер чувствовал, что его позиция на правом фланге первого звена находится под угрозой. Он был не в восторге от того, что молодой финн Лайне станет в Виннипеге таким же популярным, как Теэму Селянне. За пределами катка Уилер и Шайфли находили все возможности, чтобы доставить Лайне неприятности. В частности Уилер был мастером поговорить за спиной финна о том, о чём не хотел говорить публично. А главный тренер Пол Морис был слишком слаб, чтобы бросить двум этим игрокам вызов. Всё это усложняло жизнь Лайне, который захотел уйти из команды. Тот же Шайфли после недавнего матча с «Оттавой» ни словом не обмолвился в интервью об уходе Лайне. Иногда то, что осталось недосказанным, значит больше тысячи слов.
В последние годы «реактивщики» потеряли Эвандера Кейна, Джейкоба Трубу, Дастина Бафлина, Джейка Рословича и Патрика Лайне — все из них хотели покинуть «Виннипег». Это говорит нам о том, что в клубе, который возглавляет Кевин Чевелдейофф, и в раздевалке, где правит Уилер, есть что-то гнилое», — отметил Ялонен.
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