Защитник минского «Динамо» Менелл рассказал о своём состоянии после травмы

Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл, которого ранее вывели из списка травмированных, рассказал о возращении в состав после травмы.



«Чувствую себя хорошо. Тренировка прошла как надо — раскатился и хорошенько размялся. Не знаю, сколько сегодня удастся сыграть в большинстве, да и пока тренер не говорил о моей роли при игре в неравных составах.



У нас хватает хоккеистов, которые могут выйти на реализацию лишнего. В моё отсутствие здорово проявили себя Влад Ерёменко и Степан Фальковский. У Степана классный бросок. Приятно смотреть за его успехами и прогрессом», — сказал Бреннан Менелл в эфире шоу «В одном звене».

Хоккеист пропустил четыре матча белорусского клуба. В последний раз он выходил на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).



Напомним, сегодня, 19 января, минское «Динамо» в столице Беларуси примет череповецкую «Северсталь». Старт встречи запланирован на 19:10 мск.