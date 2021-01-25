Кравчук — о неудачном старте сезона Малкиным: Евгению стоит внести коррективы в подготовку

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал неудачный старт российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард в шести матчах чемпионата набрал лишь два очка.



«НХЛ с каждым годом становится все моложе и быстрее, мода на габаритных нападающих осталась в прошлом, теперь в цене — »живчики", мобильные и шарнирные форварды. На этом фоне тот же Малкин иногда смотрится тяжеловато, может быть, ему имеет смысл внести какие-то коррективы в подготовку, стать чуть легче.



Но все мы знаем масштаб таланта Евгения. Если не помешают травмы, он с каждым матчем будет набирать ход. Также нужно понимать, что опытные и габаритные хоккеисты втягиваются в сезон обычно дольше, чем резвая молодежь. Этот фактор тоже нужно учитывать", — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.

В матче с «Рейнджерс» у Малкина третье худшее время на льду в карьере