Салливан — о матче с «Рейнджерс»: здорово просто набрать очки

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итоги очередного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2).



«Здорово просто набрать очки. Когда выигрываешь в обычном режиме, очевидно, что не отдаёшь очки своему сопернику. Так что мы участвуем в гонке за лидерство в дивизионе. В дивизионе много равных команд. Есть много действительно хороших команд, поэтому мы просто пытаемся выиграть каждый матч, который нас ожидает", — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.



Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Джейк Гюнцель.

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