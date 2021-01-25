Артём Волков: кидал Кормье «деревенские» удары. Летом займусь боксом
Защитник московского «Динамо» Артём Волков поделился мнением о драках во время матчей.
«У меня за «Динамо» было две драки на льду. Первая — ещё в ВХЛ, когда мы там чемпионами стали. Как раз перед плей-офф, в одном из последних матчей регулярки.
Ну и вот сейчас в декабре с Кормье, когда мы с «Ак Барсом» играли. Там сперва Серёга Бойков Доуса толкнул, и другой казанец сразу с ним драться полетел, заступился за своего. А потом Мирона толкнули также.
Тут уже я краги скинул. А иначе как?! «Ак Барс» за своих заступается, а мы не будем? что ли? Надо было драться. Получилось, что кидал какие-то «деревенские» удары. Теперь вот решил, что летом займусь боксом. Может, ещё пригодится», — приводит слова Волкова официальный сайт.
Артём Волков и Патрис Кормье устроили яркую драку в матче «Динамо» М — «Ак Барс»
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