Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Левином

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» клуба объявило о расторжении соглашения с канадским нападающим Давидом Левином.

В 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ 21-летний Левин забросил одну шайбу при показателе полезности «-7» и 4 минутах штрафа.

В течение пяти последних сезонов канадский форвард выступал в юниорской лиге Онтарио за «Садбэри Вулвз». На протяжении двух последних лет Левин являлся ассистентом капитана команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 46 результативных передач.

За карьеру в клубе и лиге Давид сыграл 259 матчей в регулярных чемпионах OHL, набрав 227 (88+141) очков при показателе полезности "-81" и 188 минутах штрафного времени. Также на его счету 14 матчей в плей-офф, в которых он отметился 13 (5+8) баллами.