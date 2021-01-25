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Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Левином

Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Левином
Хоккей / КХЛ 0
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Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» клуба объявило о расторжении соглашения с канадским нападающим Давидом Левином.

В 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ 21-летний Левин забросил одну шайбу при показателе полезности «-7» и 4 минутах штрафа.

В течение пяти последних сезонов канадский форвард выступал в юниорской лиге Онтарио за «Садбэри Вулвз». На протяжении двух последних лет Левин являлся ассистентом капитана команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и сделал 46 результативных передач.

За карьеру в клубе и лиге Давид сыграл 259 матчей в регулярных чемпионах OHL, набрав 227 (88+141) очков при показателе полезности "-81" и 188 минутах штрафного времени. Также на его счету 14 матчей в плей-офф, в которых он отметился 13 (5+8) баллами.

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